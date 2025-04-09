Пешехода насмерть сбили ночью в Сеченовском районе

В Сеченовском округе Нижегородской области 10 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась около 01:00 на 139-м километре автодороги Работки – Порецкое.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, 1977 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2106.
В результате удара "девяносто девятая" выехала на встречную полосу, где в тот момент находилась 40-летняя женщина-пешеход. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Водитель ВАЗ-21099 также получил травмы и был доставлен в Сеченовскую центральную районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что из-за гололеда на Ванеевском мосту в ДТП пострадали четыре человека.
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