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Происшествия

Пешехода насмерть сбили ночью в Сеченовском районе

10 апреля 2025 09:45  [147] Происшествия

В Сеченовском округе Нижегородской области 10 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась около 01:00 на 139-м километре автодороги Работки – Порецкое.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, 1977 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2106.

В результате удара "девяносто девятая" выехала на встречную полосу, где в тот момент находилась 40-летняя женщина-пешеход. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель ВАЗ-21099 также получил травмы и был доставлен в Сеченовскую центральную районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что из-за гололеда на Ванеевском мосту в ДТП пострадали четыре человека.

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Теги:
ГИБДД ДТП Сеченовский район
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