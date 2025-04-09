Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

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Традиционный Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.
Шествие запланировано в 15:00 и начнется от Архангельского собора Нижегородского кремля.
Процессия пройдет по привычному маршруту: Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – улица Стрелка – Александро-Невский кафедральный собор.
Движение и парковка транспорта будут запрещены по всему маршруту.
Напомним, в прошлом году крестный ход не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось, православная и католическая Пасха будут отмечаться в один день - 20 апреля.
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