Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля Общество

Фото: Александр Воложанин

Традиционный Пасхальный крестный ход состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Шествие запланировано в 15:00 и начнется от Архангельского собора Нижегородского кремля.

Процессия пройдет по привычному маршруту: Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – улица Стрелка – Александро-Невский кафедральный собор.

Движение и парковка транспорта будут запрещены по всему маршруту.

Напомним, в прошлом году крестный ход не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, православная и католическая Пасха будут отмечаться в один день - 20 апреля.