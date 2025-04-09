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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области опустилась ниже эпидпорога

10 апреля 2025 10:45  [73] Общество

За неделю с 31 марта по 6 апреля в Нижегородской области выявлено 19 тысяч случаев респираторных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркивают, что заболеваемость ОРВИ продолжила снижаться, и опустилась ниже эпидемиологического порога. При этом тенденция к снижению наметилась во всех возрастных группах.

Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 49 случаев COVID-19, что на 29% меньше, чем за предыдущую неделю.

Среди диагностированных простудных заболеваний в регионе преобладает вирус гриппа с показателем в 59,6% от всего числа выявленных вирусов. Также выделяются сезонные короновирусы, риновирусы, метапневмовирусы.

В профилактических целях на карантин закрыты 3,9% образовательных учреждений региона, в том числе 9 классов и 118 групп дошкольников. 

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Нижегородской области.

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Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
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