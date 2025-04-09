Два нижегородца планировали сбыть почти 2,5 кг наркотиков Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Два жителя Нижнего Новгорода были задержаны по подозрению в сбыте почти 2,5 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В середине марта около одного из домов на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде оперативники задержали 36-летнего безработного мужчину, ранее не судимого. При личном досмотре у него были обнаружены три пакетика с наркотическим веществом и девять капсул с содержимым, происхождение которого предстоит установить.

В гараже, расположенном на той же улице, полицейские нашли банку с порошкообразным веществом, пластиковые контейнеры и пакеты с растительной массой, а также электронные весы и упаковочные материалы. Экспертиза подтвердила, что в банке находился наркотик весом 399 граммов.

При обыске по месту жительства задержанного на улице Родионова были изъяты оборудование для изготовления наркотиков, канистры с прекурсорами, банки и контейнеры с веществами неизвестного и растительного происхождения, а также лабораторная посуда, упаковка и весы.

Полицейские установили соучастника преступления — это 39-летний мужчина, также не работающий и ранее не судимый. Его задержали у дома на улице Трудовой.

В квартире второго подозреваемого полицейские обнаружили наркотические вещества, пять канистр с химическими компонентами, три ведра с остатками веществ и оборудование, предположительно использовавшееся для производства наркотиков.

Все изъятые вещества, а также биологические материалы и следы ДНК направлены в экспертно-криминалистический центр для проведения исследований.

Общий вес изъятого наркотического вещества составил около 900 граммов. Кроме того, было найдено еще примерно 1,5 килограмма наркотического средства растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, 15 нижегородцев умерли от отравлений наркотиками в январе-феврале 2025 года.