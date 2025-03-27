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Происшествия

Нижегородские полицейские изъяли у мужчины 6 свертков с гашишем

05 апреля 2025 11:15  [73] Происшествия
Нижегородские полицейские изъяли у мужчины 6 свертков с наркотиком

Фото: пресс-служба МВД России

46-летний мужчина изготовил гашиш из дикорастущей конопли, а затем планировал сбыть самодельный наркотик, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники МО МВД России "Городецкий" ведут расследование по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на незаконный оборот наркотических веществ растительного происхождения.

Поводом для проверки стало обращение в полицию руководителя службы безопасности одного из предприятий, расположенных в Городце. Он сообщил о подозрительном поведении одного из сотрудников, которое могло указывать на его причастность к распространению наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 46-летнего жителя Волгоградской области. Ранее судимостей у мужчины не было. 

При досмотре у него обнаружили и изъяли шесть свертков с веществом, которое, как установлено, является гашишем. Задержанный признал свою вину и пояснил, что самостоятельно изготовил наркотик из дикорастущей конопли, найденной им ранее.

По решению суда подозреваемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, сотрудники ФСБ накрыли подпольную нарколабораторию в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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