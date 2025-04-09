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Происшествия

Приготовление шашлыка обернулось госпитализацией в Нижегородской области

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Приготовление шашлыка обернулось госпитализацией в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Приготовление шашлыка обернулось госпитализацией в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Отмечается, что несчастный случай произошел в селе Кудеярово Лукояновского муниципального округа. 

Двое мужчин и две женщины собрались во дворе одного из домов, чтобы пожарить шашлыки. В какой- то момент им показалось, что огонь не хочет разгораться, и один из отдыхающих решил ускорить процесс с помощью специальной жидкости для розжига.

Но порывистый ветер и неосторожное обращение с горючим веществом привели к тому, что пламя внезапно перекинулось на другого участника компании. Одежда на мужчине мгновенно вспыхнула. Присутствующим удалось оперативно сбить пламя, но избежать последствий не удалось — 25-летний пострадавший получил серьезные ожоги лица, а также рук и ног. Его экстренно доставили в больницу, где он проходит лечение.

Спасатели МЧС России напоминают, что не следует разводить огонь в ветреную погоду, а средства для розжига необходимо использовать с особой осторожностью. 

Ранее сообщалось, что житель Богородска в Нижегородской области сжигал хлам на своем участке, а огонь перекинулся по траве на соседский.

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Теги:
МЧС несчастный случай Пожар
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