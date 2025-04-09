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Экономика

Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области в первом квартале

10 апреля 2025 20:00  [65] Экономика
Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области в первом квартале

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития региона получила высокую оценку от инвесторов по итогам первого квартала 2025 года.

Согласно проведенному опросу, средний уровень удовлетворенности качеством оказанных услуг составил 4,98 балла из 5 возможных. В аналогичном периоде 2024 года этот показатель был немного ниже — 4,96 балла.

Анкетирование проводилось по восьми направлениям, охватывающим ключевые аспекты взаимодействия с инвесторами. Участники оценивали информирование о мерах поддержки, помощь в контактах с органами власти, содействие в подборе площадок под проекты и в получении доступа к инфраструктуре, работу по принципу "одного окна", квалификацию сотрудников, взаимодействие с финансовыми структурами и ресурсоснабжающими организациями.

Генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко подчеркнул, что для них главная задача — создать комфортные условия для инвесторов, поэтому объективная оценка работы необходима.

"Обратная связь" позволяет выявить те направления работы, которые необходимо усовершенствовать. Несмотря на стабильно высокую оценку, специалисты Корпорации развития на регулярной основе стремятся найти новые подходы к работе с предпринимателями", - подчеркнул он.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах — от первичной консультации и подбора площадки до ввода объектов в эксплуатацию. Корпорация берет на себя взаимодействие с органами исполнительной власти, муниципалитетами, естественными монополиями и другими структурами

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Теги:
инвестиционные проекты Корпорация развития экономика
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