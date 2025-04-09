Бешенство обнаружили у кошки в Городце Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Городце Нижегородской области у кошки выявили бешенство. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

По ее данным, диагноз подтвердили специалисты облветеринарии после лабораторных исследований образцов головного мозга животного.

Сейчас ветеринары проводят все необходимые меры, чтобы не допустить распространения болезни. Жителям напоминают: если вашу кошку или собаку укусили, или она сама кого-то укусила — срочно отвезите её к ветеринару. Это нужно сделать в течение 12 часов.

Животное будет под наблюдением 10 дней — так положено по правилам. Также специалисты советуют не забывать про вакцинацию — это самый надёжный способ защитить питомца от бешенства.

Ранее сообщалось, что бешеную лесу нашли в деревне Красный остров Нижегородской области.