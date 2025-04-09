Предприятие тяжелой промышленности появится в Автозаводском районе Экономика

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области выдало разрешение на строительство нового завода по производству компонентов для тяжёлой промышленности.

Как сообщается на сайте регионального минграда, предприятие расположится в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на улице Новополевой недалеко от аэропорта имени Валерия Чкалова.

Строительством займется ООО "Производственная компания Металлика", разрешение получено 26 марта 2025 года.

Согласно предварительным данным, площадь будущего завода составит около 6 900 квадратных метров. Общая стоимость проекта оценивается в 552 миллиона рублей. Завершение строительства планируется в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что предприятие "Нител" построит еще один корпус в Нижнем Новгороде. Напомним также, что завод по производству оборудования для лифтов появится в Богородском округе.