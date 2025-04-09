Аллею хотят высадить на месте скульптуры "Прорыв" в Нижнем Новгороде

На участке рядом с торговым центром "Седьмое небо", где ранее находилась скульптура "Прорыв", планируют создать благоустроенное зелёное пространство. Возможным элементом будущей зоны отдыха может стать "Аллея золотых юбиляров".
Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района, идея продолжения оформления аллеи сейчас находится в стадии обсуждения.
Первую часть этой аллеи заложили еще в 2021 году, когда Нижний Новгород отмечал свое 800-летие. По информации властей, на сегодняшний день на участке уже высажено 80 деревьев.
Ранее на этом месте располагалась одна из самых известных и неоднозначных городских скульптур — "Прорыв". Арт-объект изображал человека, будто вылезающего из-под земли и приподнимающего газон. Композиция появилась в рамках Дней Венгрии в России и изначально задумывалась как временная. Тем не менее, скульптура простояла на Мещере почти 9 лет. Со временем конструкция утратила прочность и перестала соответствовать требованиям безопасности, поэтому в октябре 2024 года ее демонтировали.
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