Аллею хотят высадить на месте скульптуры "Прорыв" в Нижнем Новгороде Общество

На участке рядом с торговым центром "Седьмое небо", где ранее находилась скульптура "Прорыв", планируют создать благоустроенное зелёное пространство. Возможным элементом будущей зоны отдыха может стать "Аллея золотых юбиляров".

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района, идея продолжения оформления аллеи сейчас находится в стадии обсуждения.

Первую часть этой аллеи заложили еще в 2021 году, когда Нижний Новгород отмечал свое 800-летие. По информации властей, на сегодняшний день на участке уже высажено 80 деревьев.

Ранее на этом месте располагалась одна из самых известных и неоднозначных городских скульптур — "Прорыв". Арт-объект изображал человека, будто вылезающего из-под земли и приподнимающего газон. Композиция появилась в рамках Дней Венгрии в России и изначально задумывалась как временная. Тем не менее, скульптура простояла на Мещере почти 9 лет. Со временем конструкция утратила прочность и перестала соответствовать требованиям безопасности, поэтому в октябре 2024 года ее демонтировали.