Более 3,8 тысячи деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 3,8 тысячи деревьев посадят в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексея Глазова, в рамках компенсационного озеленения планируется высадка около 3 тысяч деревьев и столько же кустарников, а также 28 тысяч квадратных метров газона.

Кроме того, в рамках муниципальной программы благоустройства города на территории Нижегородского, Канавинского и Ленинского районов высадят 835 деревьев и 1679 кустарников.

"Из них 1417 кустарников в открытый грунт, остальные — в новое кашпо. Также будет посажено более 51 тысячи газонопокрытия и более 2,4 тысячи травянистых однолетних растений в кашпо", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на посадку и уход за деревьями, кустарниками и газонами в Нижегородском и Канавинском районах в течение трех лет потратят 117,8 млн рублей.