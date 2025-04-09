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Общество

Новые ограничения ждут нижегородцев в районе площади Лядова с 6 мая

11 апреля 2025 10:33  [119] Общество

Фото: Кира Мишина

Реконструкция трамвайных путей на участке улицы Красносельской от Ильинской до Малой Ямской началась в Нижнем Новгороде. Согласно постановлению городской администрации от 10 апреля, перекрытие проезда будет действовать с 6 мая по 7 июня.

В документе уточняется, что подрядчик работ — компания ООО "Форт" — обязан обеспечить беспрепятственный проезд для спецтранспорта, а также автомобилей, обслуживающих предприятия и организации, находящиеся в зоне ремонта.

Для остальных участников дорожного движения проезд будет закрыт. Чтобы избежать хаотичного движения, подрядчику поручено установить временные дорожные знаки, ограждения и информационные аншлаги.

Объезд организуют по соседним улицам. Проект временной схемы движения в период работ должен рассмотреть департамент транспорта.

Контроль за реализацией всех пунктов постановления возложен на заместителя главы городской администрации Антона Максимова.

Напомним, что работы по замене трамвайных путей стартовали на площади Лядова 30 марта. Нижегородцы ранее жаловались на огромные пробки, которые образовались в районе Лядова после начала ремонта.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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