Нижегородский трамвай № 27 теперь ходит чаще и дольше

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В "Центре развития транспортных систем" сообщили об изменениях на трамвайном маршруте № 27 в Нижнем Новгороде.
В частности, интервал движения трамваев указанного маршрута сократили до 10 минут. Также изменилось время первого и последнего рейсов.
С остановки "Депо №1" трамвай отправится в 5:34 утра, а с улицы Кулибина в 6:04. Кроме того, последнее отправление с улицы Кулибина передвинуто на более позднее время - 22:13.
Как сообщалось ранее, с 30 марта из-за ремонта трамвайных путей частично перекрыли площадь Лядова в Нижнем Новгороде.
Напомним также, что подрядчик планирует завершить ремонт трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде к началу сентября.
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