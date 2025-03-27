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Общество

Нижегородский трамвай № 27 теперь ходит чаще и дольше

31 марта 2025 15:46  [112] Общество
Нижегородский трамвай № 27 теперь ходит чаще и дольше

Фото: Александр Воложанин

В "Центре развития транспортных систем" сообщили об изменениях на трамвайном маршруте № 27 в Нижнем Новгороде.

В частности, интервал движения трамваев указанного маршрута сократили до 10 минут. Также изменилось время первого и последнего рейсов.

С остановки "Депо №1" трамвай отправится в 5:34 утра, а с улицы Кулибина в 6:04. Кроме того, последнее отправление с улицы Кулибина передвинуто на более позднее время - 22:13.

Как сообщалось ранее, с 30 марта из-за ремонта трамвайных путей частично перекрыли площадь Лядова в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что подрядчик планирует завершить ремонт трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде к началу сентября.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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