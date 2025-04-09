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Общество

Валежный усач и березовый рогачик пополнили Красную книгу Нижегородской области

11 апреля 2025 10:49  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В 2024 году Красная книга Нижегородской области пополнилась 30 новыми видами животных, среди которых — валежный усач и березовый рогачик. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минэкологии. 

Кроме них в список также вошли печальная златка, большой неполнокрыл и другие редкие представители фауны.

Одновременно с этим из Красной книги исключили 47 видов, включая седого дятла, серого сорокопута, кумжу и прионикса оголенного.

Причиной изменений стало получение новых научных данных и более глубокое изучение флоры и фауны региона.

Ведомство подчеркнуло, что актуализация Красной книги проводится планомерно, а все изменения утверждаются официальными нормативно-правовыми актами. Последний пересмотр списка состоялся в 2024 году.

Ранее сообщалось о спасении краснокнижного орла-змееяда в Уренском районе Нижегородской области.

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Теги:
Животные Экология
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