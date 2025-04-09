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Происшествия

Четырех изнасиловавших должницу женщин осудят в Нижегородской области

11 апреля 2025 11:37  [2] Происшествия
Четырех женщин, убивших подругу, судят в Нижегородской области

Четыре жительницы Краснобаковского района, которые насмерть избили подругу и надругались над ней, предстанут перед судом. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Напомним, трагедия произошла 6 апреля в поселке Ветлужский Нижегородской области. Компания выпивала в доме одной из подруг, когда завязался конфликт, в ходе которого женщины до смерти избили пострадавшую.

Оказалось, погибшая ранее заняла деньги у одной из виновниц, но так и не вернула их. Четыре подруги решили избить женщину, чтобы преподать ей урок.

Однако 21-летней фигурантке показалось, что такого наказания мало, и она изнасиловала должницу бутылкой из-под шампанского. Ни одна из женщин ее не остановила. Потерпевшая скончалась на месте.

Нижегородки свою вину признают. Одна из соучастниц смеется, отвечая на вопросы об убийстве, и вряд ли раскаивается.

Подозреваемые арестованы на два месяца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Дивееве 55-летнего мужчину судят по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей.

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Теги:
Изнасилование Краснобаковский район Убийство
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