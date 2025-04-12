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Общество

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на разбросанные всюду самокаты

12 апреля 2025 14:40  [68] Общество

Фото: Кира Мишина

Сезон проката электросамокатов в Нижнем Новгороде едва начался, а число жалоб от нижегородцев не уменьшается. В социальных сетях горожане обмениваются мнениями по работе операторов кикшеринга, а также обсуждают поездки самих самокатчиков, которые иногда заканчиваются весьма плачевно.

Нижегородка Александра К. на странице главы города Юрия Шалабаева во "ВКонтакте" отмечает, что электросамокаты не должны препятствовать пассажирам общественного транспорта. Вместе с тем, в городе немало случаев, когда двухколесные средства передвижения бросают прямо на автобусных остановках.

"То есть теперь люди, чтобы попасть на общественный транспорт, должны перепрыгивать через самокаты. А в часы пик, когда на остановке толпа людей, в любой момент может человек споткнуться об эту груду железа и получить травму", - подчеркивает автор обращения.

Нижегородцы в комментариях делятся впечатлениями от работы прокатчиков самокатов. Так, Дмитрий Я. задается вопросом, почему дети до 18 лет в принципе катаются на СИМ без сопровождения взрослых? Другой нижегородец высказал уверенность в том, что операторы кикшеринга и приложение для поездки не особо контролируют возраст пользователей. 

Наконец, нижегородец Алексей Г. считает, что оператор сам должен следить за парковкой самокатов.

Представители администрации Нижнего Новгорода в комментариях ответили, что в городе созданы парковочные места для самокатов ориентировочно на 1110 мест.

"Также подписано соглашение с кикшеринговыми операторами СИМ, в которых указаны зоны запрета и ограничения скорости движения. На всех участках стоянок будет обеспечено движение пешеходов, в случае постановки самоката за пределами специализированного места не будет отключаться оплата аренды и в случае отсутствия устранения нарушения будут штрафные санкции как со стороны операторов, так и администрации города", - говорится в ответе нижегородской мэрии.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в администрацию по парковкам для самокатов, а также по контролю за пользователями СИМ.

Ранее сообщалось, что неправильно припаркованные самокаты в Нижнем Новгороде начали эвакуировать.

 

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Теги:
Жалобы Парковки самокат
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