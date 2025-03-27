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Общество

Новые правила проката СИМ в Нижнем Новгороде вводятся с 2 апреля

01 апреля 2025 12:15  [97] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

С 2 апреля в Нижнем Новгороде вступает в силу постановление, регулирующее деятельность компаний по прокату средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Администрация Нижнего Новгорода продолжает взаимодействовать с компаниями по прокату самокатов.

Так, в рамках новых правил в городе появились специально отведенные места для парковки самокатов. Эти зоны обозначены белой разметкой и выбраны с учетом интересов всех участников движения: как пользователей самокатов, так и пешеходов.

Кроме того, с 2 апреля начинает действовать запрет на движение и парковку СИМ сразу на нескольких участках города. В этих зонах с завтрашнего дня появятся соответствующие знаки. Также расширен список территорий, где скорость самокатов будет ограничена.

С основными компаниями по прокату ("Юрент", "ВУШ" и "Яндекс") было подписано соглашение, в котором закреплены как ранее действовавшие правила, так и новые обязательства, согласованные с операторами. Представители компаний подтвердили свою готовность работать в новых условиях.

Напомним, что контроль за электросамокатами в Нижнем Новгороде в 2025 году ужесточат.

Количество аварий с участием самокатов в Нижегородской области выросло в 2,2 раза в прошлом году.

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Теги:
самокат Транспорт
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