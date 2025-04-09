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Спорт

"Торпедо-Горький" одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф

11 апреля 2025 12:00  [128] Спорт
Торпедо-Горький одержал первую победу в серии с Челметом

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

ХК "Торпедо-Горький" одержал первую победу в серии с челябинским "Челметом" 10 апреля в КРК "Нагорный". Матч закончился со счетом 4:3 в овертайме.

После вылета основной команды из борьбы за Кубок Гагарина к составу фарм-клуба присоединились нападающий Никита Артамонов, а также защитники Антон Силаев и Богдан Конюшков.

Счет открыл нижегородский воспитанник Денис Почивалов, который в этом сезоне перешел в челябинскую систему. Только к концу первого периода "Торпедо-Горький" смогли сравнять счет. Шайбу забросил Александр Пелевин.

Во втором игровом отрезке начались удаления у обеих команд, напряжение только усиливалось. Воспользовавшись ошибкой вратаря "Челмета", оставившего ворота пустыми, Даниил Ильин смог вывести нижегородцев вперед.

Гости не сдавались просто так в третьем периоде и отыграли одну шайбу. А затем Денис Почивалов оформил дубль, увеличивая преимущество челябинцев.

Нижегородцы начали допускать глупые ошибки, шайба никак не заходила в ворота соперника. Тренерский штаб снял вратаря за 2 минуты до конца, Торпедовцы играли вшестером с пустыми воротами.

Казалось, что победу все-таки заберет "Челмет". Но Богдан Конюшков смог переломить ход матча за 3,8 секунды до конца третьего периода.

Игра перешла в овертайм. Много опасных моментов создавали обе команды, не обошлось и без стычек.

За 4 минуты 42 секунды до конца овертайма Денис Александров ставит точку в первом матче серии, забивая в равенстве.

Теперь "Торпедо-Горький" ведет 1:0 в серии второго раунда плей-офф. Следующая игра состоится 12 апреля в 13:00 в КРК "Нагорный", затем серия переедет в Челябинск.

Ранее сообщалось, Вадим Аверкин объявил об уходе с поста генменеджера "Торпедо".

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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