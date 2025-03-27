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Спорт

Игорь Ларионов: "Я разочарован поражением со счетом 0:4"

03 апреля 2025 13:41  [1] Спорт
Игорь Ларионов Безусловно, я разочарован поражением со счетом 0:4

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

На послематчевой конференции главный тренер ХК "Торпедо" Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов об итогах сезона, а также неудачной игре нижегородцев в первом раунде плей-офф кубка Гагарина.

Напомним, "Торпедо" стало первой командой КХЛ, которая вылетела из плей-офф сезона 2024/2025, всухую проиграв серию 1/8 финала ярославскому "Локомотиву".

Тренер рассказал, что несмотря на печальные эмоции из-за поражения, гордится игрой и характером команды, терпением и желанием игроков.

"Безусловно, я разочарован поражением со счетом 0:4. Но если брать всю серию целиком, то всегда ищешь позитив", - добавил Ларионов.

Главной причиной неудачи Игорь Ларионов назвал недостаток креатива. Он также заявил, что молодые игроки пока не были готовы обыграть "Локомотив" и только начинают свой путь.

"Мы хотим требовать большего, но понимаем, что их время еще не пришло", - поделился он.

Однако многие болельщики позитивного настроя главного тренера не разделяют. Нынешний сезон команды, третий для Ларионова в качестве главного тренера, стал самым неудачным согласно статистике: "Торпедо" закончило регулярный чемпионат на 8 месте, одержав всего 31 победу из 68 игр. 

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен сезоном 2024/2025, который провели нижегородцы.

Новый сезон "Торпедо" может начать уже на новой Ледовой арене на Стрелке, если строительство завершится до сентября и площадка успеет пройти экспертизу.

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Теги:
Спорт ХК Торпедо Хоккей
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