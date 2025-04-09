Три кошки и две собаки заживо сгорели в Нижнем Новгороде

Утром 11 апреля в Ленинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в одной из трехкомнатных квартир на улице Днепропетровской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.
Огнеборцам удалось спасти 17-летнюю девушку из охваченного огнем помещения. Кроме того, из подъезда были эвакуированы 22 человека, включая шестерых детей. Пострадавших среди жильцов нет.
Однако в квартире, где произошло возгорание, погибли три кошки, две собаки и одна шиншилла.
Общая площадь пожара составила около 15 "квадратов".
Обстоятельства происшествия и причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами ведомства.
Ранее сообщалось, нижегородец хотел приготовить шашлыки, но поджарил себя.
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