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Происшествия

Три кошки и две собаки заживо сгорели в Нижнем Новгороде

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Шесть питомцев погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

Утром 11 апреля в Ленинском районе Нижнего Новгорода вспыхнул пожар в одной из трехкомнатных квартир на улице Днепропетровской. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Огнеборцам удалось спасти 17-летнюю девушку из охваченного огнем помещения. Кроме того, из подъезда были эвакуированы 22 человека, включая шестерых детей. Пострадавших среди жильцов нет.

Однако в квартире, где произошло возгорание, погибли три кошки, две собаки и одна шиншилла.

Общая площадь пожара составила около 15 "квадратов".

Обстоятельства происшествия и причины возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами ведомства.

Ранее сообщалось, нижегородец хотел приготовить шашлыки, но поджарил себя.

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Теги:
Животные МЧС Пожар
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