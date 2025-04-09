"Яндекс Карты" обновили границы Нижнего Новгорода после присоединения Кстова Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Онлайн-сервис "Яндекс Карты" отразил изменения в административной карте Нижнего Новгорода, вызванные недавним расширением города. Теперь на платформе отображается новая территория, включающая Кстово и десятки сельских населённых пунктов, ранее входивших в состав Кстовского района.

На карте эта зона обозначена как Кстовский район городского округа Нижний Новгород. В его состав вошли более 120 деревень и сёл, а также сам город Кстово. Все они теперь отмечаются как часть городского округа.

Как сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Карты", обновлённые границы уже отображаются корректно. Среди населённых пунктов, вошедших в состав округа, указаны Анкудиновка, Афонино, Ройка, Ждановский, Работки и другие.

Обновлённый муниципалитет теперь граничит с восемью соседними округами: Лысковским, Большемурашкинским, Дальнеконстантиновским, Богородским, Балахнинским, Городецким, а также с городами Дзержинск и Бор.

В то же время в сервисе 2ГИС изменения пока не отражены — там по-прежнему указаны прежние границы Нижнего Новгорода.

Напомним, официальное присоединение Кстова к Нижнему Новгороду состоялось 4 апреля (хотя закон приняли 27 марта). Закон о расширении подписал губернатор Глеб Никитин. С этого момента Нижний Новгород стал административным центром нового городского округа.

До 4 апреля следующего года в округе должны пройти выборы в новую городскую думу. В её первый состав войдут 39 депутатов, которых изберут по одномандатным округам. Срок их полномочий составит пять лет. Одним из первых решений думы станет выбор главы городского округа.

Сообщалось, что с присоединением Кстова население Нижнего Новгорода выросло на 120 тысяч.