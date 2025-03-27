Опубликован закон о присоединении Кстовского округа к Нижнему Новгороду Политика

Фото: publication.pravo.gov.ru

На официальном портале правовых актов 4 апреля размещён полный текст закона о включении Кстовского округа в состав Нижнего Новгорода. Документ был принят депутатами Законодательного собрания Нижегородской области 27 марта.

Согласно закону, датой образования нового муниципального образования считается день вступления в силу данного нормативного акта. С этого момента Кстовский округ официально становится частью городского округа Нижний Новгород.

В документе детально перечислены все населённые пункты, вошедшие в состав объединённого муниципалитета. Также уточняется, что органы местного самоуправления нового городского округа будут правопреемниками как прежней администрации Нижнего Новгорода, так и органов власти Кстовского округа.

Порядок правопреемства будет определён отдельным муниципальным правовым актом, который примет дума Нижнего Новгорода.

В законе также уточняется, что в обновлённой городской думе будет 39 депутатов. Срок полномочий представительного органа установлен в пять лет.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что Нижний Новгород и Кстовский округ уже давно являются единой территорией.