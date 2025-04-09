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Экономика

Завод "Красное Сормово" модернизируют за 7,5 млрд рублей

11 апреля 2025 16:00  [44] Экономика
Завод Красное Сормово модернизируют за 7,5 млрд рублей

Фото: Александр Воложанин

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) утвердила программу модернизации завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Решение было принято генеральным директором ОСК Андреем Пучковым в ходе рабочей поездки на предприятие.

Первый этап проекта стартует во втором квартале 2025 года и продлится несколько лет. Объем инвестиций на начальном этапе составит 7,5 млрд рублей.

Программа включает масштабное обновление производственных мощностей. В частности, планируется капитальный ремонт имеющихся объектов и строительство новых инфраструктурных элементов — в том числе пирса, покрасочной камеры и других технологических сооружений.

Завод также получит современную спецтехнику: в его арсенал войдут крупнотоннажный плавучий кран и новый ледокольный буксир.

Отдельное внимание будет уделено внедрению "Цифрового производства" и совершенствованию производственных процессов. Завод оснастят высокотехнологичным оборудованием — гамма-дефектоскопами, роботизированными комплексами для резки металла, установками лазерной сварки и другими системами, способными существенно повысить эффективность производства.

По словам Андрея Пучкова, реализация проекта позволит значительно увеличить производительность труда, сократить трудоемкость и перейти к серийному выпуску судов в кратчайшие сроки. Цифровизация производства, по его оценке, выведет завод в число самых современных судостроительных предприятий России.

Кроме технического переоснащения, в план модернизации включены организационные меры, направленные на повышение эффективности и снижение себестоимости продукции. Это сделает выпускаемую продукцию более конкурентоспособной и привлекательной для заказчиков.

Особое внимание в рамках проекта будет уделено созданию комфортных и безопасных условий труда для сотрудников предприятия.

Ранее сообщалось, судостроительный заводе ОСК "Красное Сормово" спустил на воду второго краболова-процессора "Кильдин".

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Теги:
Инвестиции Красное Сормово
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