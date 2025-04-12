Цены на землю в Нижегородской области выросли в марте почти на 3% Экономика

В марте 2025 года стоимость земельных участков в Нижегородской области увеличилась на 2,7% по сравнению с февралем, сообщает сервис "Яндекс Недвижимость". Средняя цена за сотку земли достигла 122 000 рублей.

Исследование охватывало участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), фермерство и садоводство. Медианная стоимость полного участка в регионе составила 1,4 млн рублей, при этом средняя площадь предложений — 11,4 сотки.

Минимальные цены на землю в области начинаются от 7 000 рублей за сотку для ИЖС, от 4 000 рублей — в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), и от 20 000 рублей — для фермерских участков.

В целом по России в марте объем предложений участков вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Медианная цена за сотку увеличилась на 2% и составила 145 000 рублей.

По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора "Яндекс Недвижимости", интерес к загородной жизни в России сохраняется на высоком уровне. Весной традиционно наблюдается рост активности на рынке земельных участков, но в южных, туристических и столичных регионах спрос стабильно высок в течение всего года. Эти территории привлекательны как для инвесторов, так и для тех, кто планирует строительство собственного дома.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в Нижнем Новгороде падает на фоне дорогой ипотеки.