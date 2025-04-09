Спрос на жилье в Нижнем Новгороде падает на фоне дорогой ипотеки Экономика

Первичный рынок жилья в Нижнем Новгороде переживает заметное замедление. Как сообщила ИА "Время Н" директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева, в 2024 году число сделок с новостройками сократилось на 42%.

Основная причина — высокий уровень ипотечных ставок, из-за которых покупатели стали значительно реже оформлять кредиты на жильё.

По словам эксперта, в среднем в городе ежегодно заключается чуть более 11 тысяч ипотечных сделок на первичном рынке. Однако в начале 2025 года застройщики столкнулись с резким снижением интереса со стороны покупателей.

Чтобы оживить спрос, девелоперы начали предлагать различные акции: скидки, подарки при покупке, в том числе сити-боксы. Тем не менее, часть строительных компаний, не видя быстрого восстановления рынка, предпочитает откладывать запуск новых проектов.

На вторичном рынке также наблюдаются изменения. Татьяна Романчева отметила, что предложение жилья здесь сокращается.

По её словам, многие владельцы квартир, ранее планировавшие продать их с целью приобретения нового жилья, отказываются от продажи. Вместо этого они сдают недвижимость в аренду, ожидая улучшения условий ипотечного кредитования.

Рынок аренды в городе, в свою очередь, сталкивается с другими ограничениями. Рост цен сдерживается увеличивающимися коммунальными платежами.

Эксперт пояснила, что расходы на ЖКУ растут быстрыми темпами, что ограничивает возможности повышения арендных ставок. Дополнительным фактором, сдерживающим рост цен, остаётся низкая платёжеспособность населения.

В целом, по мнению Татьяны Романчевой, текущая ситуация на рынке жилья остаётся неопределённой. И покупатели, и застройщики надеются на появление новых масштабных программ поддержки — более широких, чем действующая семейная ипотека.