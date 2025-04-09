Увольнения грозят машинистам нижегородского метро из-за телефонов и музыки

Машинисты нижегородского метро обязаны строго соблюдать правила, исключающие любые отвлекающие действия во время движения состава. Об этом сообщил телеграм-канал "МетроНН".
Согласно установленным требованиям, машинистам запрещено слушать музыку, радио, а также разговаривать по телефону в процессе управления поездом. Такие действия могут повлечь дисциплинарную ответственность — от штрафа до увольнения в особо серьезных случаях.
Отмечается, что во время рейса машинист должен быть полностью сосредоточен на процессе управления. Он обязан постоянно следить за работой приборов, оперативно реагировать на команды диспетчера и обеспечивать безопасность движения.
Кроме того, машинист должен быть готов к экстренным ситуациям и обязан отвечать на обращения пассажиров по "громкой связи" при необходимости.
Напомним, в Нижнем Новгороде на площади Свободы подняли из котлована 50-тонный ротор тоннелепроходческого щита метро.
Ранее сообщалось, что строительство новых станций метро назвали ключевым проектом для Нижнего Новгорода.
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