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Общество

Увольнения грозят машинистам нижегородского метро из-за телефонов и музыки

11 апреля 2025 13:50  [111] Общество

Машинисты нижегородского метро обязаны строго соблюдать правила, исключающие любые отвлекающие действия во время движения состава. Об этом сообщил телеграм-канал "МетроНН".

Согласно установленным требованиям, машинистам запрещено слушать музыку, радио, а также разговаривать по телефону в процессе управления поездом. Такие действия могут повлечь дисциплинарную ответственность — от штрафа до увольнения в особо серьезных случаях.

Отмечается, что во время рейса машинист должен быть полностью сосредоточен на процессе управления. Он обязан постоянно следить за работой приборов, оперативно реагировать на команды диспетчера и обеспечивать безопасность движения.

Кроме того, машинист должен быть готов к экстренным ситуациям и обязан отвечать на обращения пассажиров по "громкой связи" при необходимости.

Напомним, в Нижнем Новгороде на площади Свободы подняли из котлована 50-тонный ротор тоннелепроходческого щита метро.

Ранее сообщалось, что строительство новых станций метро назвали ключевым проектом для Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Метро Профессии
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