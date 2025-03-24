Генподрядчика нижегородского метро оштрафовали на 374 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Подрядчика АО "Моспроект-3", производящего работы по продлению Автозаводской линии метро, оштрафовали на 373,9 млн рублей к 2025 году. Об этом сообщается на портале госзакупок.

По данным на 26 марта, в 2025 году подрядчику начислили 11 штрафов, 9 из которых по 90 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

Самый крупный штраф за просрочку работ по подготовке проектной и рабочей документации составил более 106 млн рублей. За несоблюдение сроков работ по подготовке территории строительства, которые нужно было выполнить до конца 2024 года, подрядчику придется заплатить 42 млн рублей.

По данным портала, с 2023 года было начислено 75 штрафов на сумму от 90 тысяч до 114 млн рублей.

Ранее сообщалось, метростроевцы завершили работы по вскрытию котлована на площади Свободы.