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Происшествия

Водитель "Гранты" влетел в "Газель" на М-12 около Арзамаса

08 марта 2025 14:06  [136] Происшествия

"Лада Гранта" врезалась в "Газель" на 438 км трассы М-12 в Нижегородской области утром 8 марта.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД региона, водитель отечественной легковушки не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате пять человек из "Гранты" получили различные травмы и были госпитализированы в больницу Арзамаса.

Ранее сообщалось, что несколько патрулей ДПС устроили погоню за лихачем на "Жигулях" в Нижнем Новгороде. Напомним также, что грузовой автомобиль протаранил киоск и сбил пешехода в Богородском районе.

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Теги:
ГИБДД ДТП М-12
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