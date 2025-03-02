Водитель "Гранты" влетел в "Газель" на М-12 около Арзамаса Происшествия

"Лада Гранта" врезалась в "Газель" на 438 км трассы М-12 в Нижегородской области утром 8 марта.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД региона, водитель отечественной легковушки не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым авто.

В результате пять человек из "Гранты" получили различные травмы и были госпитализированы в больницу Арзамаса.

Ранее сообщалось, что несколько патрулей ДПС устроили погоню за лихачем на "Жигулях" в Нижнем Новгороде. Напомним также, что грузовой автомобиль протаранил киоск и сбил пешехода в Богородском районе.