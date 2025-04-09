Нижегородку осудили на 7 лет за убийство мужчины после ссоры на улице Происшествия

Нижегородку осудили на 7 лет за убийство незнакомого мужчины. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Решение принял Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.

Следствием и судом установлено, что ночью 1 июня 2024 года на улице Кутузова женщина вступила в конфликт с группой мужчин. Она применила перцовый баллончик, а затем ударила одного из них ножом в грудь. От полученных ранений он скончался на месте.

Позднее следователю она сообщила, что мужчины шумели поздно ночью и мешали спать её детям. По её словам, именно это стало причиной вспышки агрессии и последующего конфликта.

Женщина была осуждена по статье 105 УК РФ (убийство). Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе.