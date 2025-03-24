Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 марта 2025 16:35  [13] 15-летнюю девочку и двух собак спасли на пожаре в Нижнем Новгороде
27 марта 2025 15:22  [124] Нижегородскому фермеру дали 16 лет за убийство с привязыванием к лошади
27 марта 2025 14:15  [155] Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Арзамасе
27 марта 2025 13:05  [192] 13-летняя школьница на самокате сбила пенсионерку в центре Нижнего Новгорода
27 марта 2025 12:58  [161] Пропавшую школьницу из Богородска нашли в другом городе
27 марта 2025 11:49  [211] Отдых семьи в нижегородской сауне закончился химическими ожогами
27 марта 2025 10:59  [228] Нижегородцы потеряли 9 млн рублей, инвестировав в "криптовалюту"
27 марта 2025 10:36  [265] Новая нелегальная свалка появилась в Шуваловской промзоне
27 марта 2025 09:46  [233] Шесть пожаров вспыхнуло в Нижегородской области за сутки
27 марта 2025 07:43  [242] Побег 13-летнего школьника из дома на Бору закончился проверкой полиции
Происшествия

Нижегородскому фермеру дали 16 лет за убийство с привязыванием к лошади

27 марта 2025 15:22  [124] Происшествия

Фермер признан виновным в убийстве местного жителя с особой жестокостью в Бутурлинском районе. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла в июле 2021 года на ферме рядом с деревней Красная Глинка Бутурлинского района. Фермер вместе с подчиненным жестоко расправились с одним из работников во время конфликта. Потерпевшего избили, нанеся не менее 67 ударов руками и ногами по разным частям тела. После этого его привязали за ноги к лошади, которая по команде протащила мужчину несколько метров.

На следующее утро, обнаружив, что пострадавший мертв, злоумышленники решили скрыть преступление. Они привлекли других работников фермы, вывезли тело погибшего и закопали его в карьере.

Доказательства, собранные следственными органами, были признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Дело соучастника выделено в отдельное производство, добавили в СК. Он приговор пока не выслушал.

Ранее сообщалось, житель Автозавода жестоко убил своего знакомого.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК РФ Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2025 20:46  [681] Жителя Нижегородской области осудят за убийство родной матери
11 марта 2025 15:43  [584] Суд продлил арест жителю Балахны, обвиняемому в убийстве жены и дочери
04 марта 2025 17:17  [584] Количество убийств выросло на 21% в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph