Нижегородскому фермеру дали 16 лет за убийство с привязыванием к лошади Происшествия

Фермер признан виновным в убийстве местного жителя с особой жестокостью в Бутурлинском районе. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, трагедия произошла в июле 2021 года на ферме рядом с деревней Красная Глинка Бутурлинского района. Фермер вместе с подчиненным жестоко расправились с одним из работников во время конфликта. Потерпевшего избили, нанеся не менее 67 ударов руками и ногами по разным частям тела. После этого его привязали за ноги к лошади, которая по команде протащила мужчину несколько метров.

На следующее утро, обнаружив, что пострадавший мертв, злоумышленники решили скрыть преступление. Они привлекли других работников фермы, вывезли тело погибшего и закопали его в карьере.

Доказательства, собранные следственными органами, были признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Дело соучастника выделено в отдельное производство, добавили в СК. Он приговор пока не выслушал.

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