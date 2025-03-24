Нижегородскому фермеру дали 16 лет за убийство с привязыванием к лошади

Фермер признан виновным в убийстве местного жителя с особой жестокостью в Бутурлинском районе. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, трагедия произошла в июле 2021 года на ферме рядом с деревней Красная Глинка Бутурлинского района. Фермер вместе с подчиненным жестоко расправились с одним из работников во время конфликта. Потерпевшего избили, нанеся не менее 67 ударов руками и ногами по разным частям тела. После этого его привязали за ноги к лошади, которая по команде протащила мужчину несколько метров.
На следующее утро, обнаружив, что пострадавший мертв, злоумышленники решили скрыть преступление. Они привлекли других работников фермы, вывезли тело погибшего и закопали его в карьере.
Доказательства, собранные следственными органами, были признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.
Дело соучастника выделено в отдельное производство, добавили в СК. Он приговор пока не выслушал.
Ранее сообщалось, житель Автозавода жестоко убил своего знакомого.
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