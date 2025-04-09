Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе выставлено на торги Культура и отдых

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе выставлено на торги. Конкурс на реализацию объекта культурного наследия объявил ДОМ.РФ.

Торги пройдут в рамках президентской программы по восстановлению памятников истории и архитектуры.

Победитель конкурса сможет воспользоваться программой льготного финансирования для проведения реставрации и адаптации здания под современные нужды.

В состав лота входит здание площадью 3,3 тыс. кв. м, а также аренда прилегающего земельного участка размером 0,34 га. Начальная стоимость — 43,49 млн рублей. Прием заявок продлится до 19 мая, а сам конкурс состоится 23 мая.

Отмечается, что объект входит в архитектурный ансамбль "Школа ремесленных учеников"», охраняемый государством.

Построенное в конце XIX века в стиле эклектики, здание представляет собой пример промышленно-административной архитектуры своего времени. В первоначальной планировке находились четыре учебных класса, библиотека, физический кабинет, зал для отдыха, а также мастерские — слесарная, кузнечная, столярная и токарная. Позднее к комплексу добавились кузница, литейная и деревообрабатывающая мастерские. Преподаватели и мастера жили на территории школы — для них было оборудовано шесть квартир во флигеле.

После революции 1917 года учреждение было преобразовано в училище, а затем — в тракторно-механический техникум. В числе преподавателей техникума был Виктор Алексеевич Новиков — первый житель Арзамаса, удостоенный звания Героя Советского Союза. Здание сохраняло образовательную функцию вплоть до недавнего времени.

Сегодня объект находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец будет обязан провести реставрационные работы и обеспечить дальнейшее сохранение исторического облика ОКН. После восстановления помещение можно будет использовать в коммерческих целях — например, под гостиницу, ресторан или иные проекты.

Для инвесторов, готовых вложиться в восстановление культурных памятников, ДОМ.РФ совместно с Министерством культуры России разработал специальную программу льготного кредитования. Она позволяет получить финансирование на выгодных условиях для ремонта и адаптации зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Дополнительную информацию об объекте, условиях участия в торгах и порядке подачи заявок можно найти на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе "Список торгов", а также в телеграм-канале "Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость". Подробности о программе льготного кредитования размещены в одноимённом разделе сайта.

Ранее сообщалось, что здание бывшего профилактория Свердлова в Дзержинске продают за 9 млн рублей.