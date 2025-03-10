10 тысяч нижегородцев запретили сделки с недвижимостью без их участия

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С начала года 10 074 нижегородца и 2 366 юридических лиц установили запрет на проведение любых сделок со своей недвижимостью без личного присутствия. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Росреестра.
В ведомстве напомнили, что такой возможностью может воспользоваться любой владелец имущества или его законный представитель. Для этого необходимо подать заявление в Росреестр.
"После внесения соответствующей записи в ЕГРН регистрация перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника станет невозможной", — пояснили в управлении.
Снять запрет можно аналогичным способом — подав заявление в Росреестр.
Ранее НИА "Нижний Новгород" писало, что с 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления сделок с земельными участками — без четко определенных границ, внесенных в ЕГРН, участок нельзя будет зарегистрировать или поставить на кадастровый учет.
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