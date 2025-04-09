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Спорт

Гендиректор "Торпедо" рассказал правду об увольнении Ларионова

11 апреля 2025 16:52  [286] Спорт
Стало известно, почему Ларионова уволили из ХК Торпедо

Фото: Александр Воложанин

Ровно неделю назад стало известно о расторжении контракта с главным тренером ХК "Торпедо" Игорем Ларионовым. Он тренировал команду три сезона. О причинах увольнения экс-тренера рассказал генеральный директор клуба Александр Харламов на пресс-конференции по итогам сезона. Мероприятие 11 апреля посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Оказалось, никакой тайны или теории заговора нет. Руководство клуба не устроили спортивные результаты команды.

"Крайние два года были не совсем удовлетворительными. Поэтому тут исключительно спортивный результат", - заявил Харламов.

Напомним, контракт с Игорем Ларионовым расторгли досрочно, сразу после вылета из плей-офф.

"Торпедо" в сезоне 2024/2025 завершило регулярный чемпионат на 8 строчке западной конференции. В плей-офф нижегородцы встретились с "Локомотивом" и проиграли серию всухую.

Аналогичные причины привели и к увольнению генменеджера клуба. С Вадимом Аверкиным не стали продлевать контракт после его окончания.

"Я могу только самые добрые слова сказать и в адрес Игоря Николаевича, и Вадима Аверкина. Все работали, все старались, но, к сожалению, таковы реалии", - добавил гендиректор.  

Ранее сообщалось, строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться уже к концу лета.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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