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Спорт

Сезон 2025/2026 для нижегородского "Торпедо" может начаться с новоселья

03 апреля 2025 15:42  [116] Спорт

Фото: официальное сообщество арены "ВКонтакте"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" может начать регулярный чемпионат уже на новой Ледовой арене на Стрелке. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

2 апреля "Торпедо" завершило сезон, проиграв "Локомотиву" в первом раунде плей-офф с общим счетом 0:4 в серии. Предполагается, что это была последняя игра для команды на их родном льду в КРК "Нагорный".

"Если к следующему сезону новая Ледовая арена будет достроена и пройдет процедуру допуска до проведения матчей, то осенью можем встретиться с "Торпедо" уже на ней", - рассказал Никитин.

Губернатор добавил, что "Нагорный" пройдет экспертизу состояния для определения дальнейшего формата использования дворца.

Глава Нижегородской области поблагодарил команду за игру, но назвал закончившийся сезон неудачным.

Ранее, главный тренер Игорь Ларионов также прокомментировал поражение команды в плей-офф и назвал главную причину неудачи.

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Теги:
Глеб Никитин ХК "Торпедо" Хоккей
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