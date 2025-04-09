Выяснилось, когда у нижегородского "Торпедо" появится новый тренер Спорт

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

После расторжения контракта с главным тренером "Торпедо" Игорем Ларионовым остро встал вопрос о назначении нового специалиста. В социальных сетях уже обсуждают возможные кандидатуры. Кроме того, генменеджер Вадим Аверкин также покинул пост в связи с окончанием контракта.

На пресс-конференции по итогам хоккейного сезона 2024/2025 Александр Харламов, генеральный директор клуба, отметил, что сначала нужно сначала дождаться появления нового генерального менеджера, а потом уже начинать работу по поиску тренера.

Кстати, новым генменеджером по слухам станет Евгений Забуга. Специалист проработал более 10 лет в "Авангарде" и некоторое время исполнял обязанности генменеджера омской команды.

"Я не могу комментировать слухи, пока не произойдет какое-то назначение, поэтому давайте чуть-чуть подождем. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - ответил Харламов на вопрос о назначении Забуги новым генменеджером.

Ранее стали известны причины увольнения Ларионова и Аверкина.