Ледовую арену на Стрелке могут сдать в августе 2025 года

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Новая Ледовая арена может быть сдана уже в августе текущего года. Об этом рассказал гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов на пресс-конференции по итогам сезона, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
"Мы все очень ждем, когда будет сдан новый наш новый большой дворец. Надеемся, что это произойдет в августе. У нас есть такая информация из первых источников, но она неподтвержденная", - заявил Харламов.
Харламов заметил, что руководство и команда очень хотят начать сезон 2025/2026 уже в новом дворце. Но предстоит еще много работы, так как на арена сначала будут проводить проверку и тестовые матчи.
"Такое большое внимание уделяем строительству нового дворца, чтобы люди понимали: он будет одним из самых лучших в стране", - подытожил гендиректор.
Напомним, строительство хоккейной арены на Стрелке вместимостью 12 тысяч человек началось в 2022 году. Ранее в официальном сообществе объекта появлялась информация, что окончание работ запланировано на осень.
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