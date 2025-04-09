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Спорт

Ледовую арену на Стрелке могут сдать в августе 2025 года

11 апреля 2025 16:23  [130] Спорт
Ледовую арену на Стрелке могут сдать раньше срока

Фото: официальное сообщество арены "ВКонтакте"

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Новая Ледовая арена может быть сдана уже в августе текущего года. Об этом рассказал гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов на пресс-конференции по итогам сезона, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Мы все очень ждем, когда будет сдан новый наш новый большой дворец. Надеемся, что это произойдет в августе. У нас есть такая информация из первых источников, но она неподтвержденная", - заявил Харламов.

Харламов заметил, что руководство и команда очень хотят начать сезон 2025/2026 уже в новом дворце. Но предстоит еще много работы, так как на арена сначала будут проводить проверку и тестовые матчи.

"Такое большое внимание уделяем строительству нового дворца, чтобы люди понимали: он будет одним из самых лучших в стране", - подытожил гендиректор.

Напомним, строительство хоккейной арены на Стрелке вместимостью 12 тысяч человек началось в 2022 году.  Ранее в официальном сообществе объекта появлялась информация, что окончание работ запланировано на осень.

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Теги:
Спорт Строительство Хоккей
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