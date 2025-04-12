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Спорт

Пенальти в добавленное время не спас "Пари НН" от ничьей с "Динамо"

12 апреля 2025 19:12  [82] Спорт
Пенальти в добавленное время не спас Пари НН от ничьей с Динамо

Фото: сайт ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород" сыграли вничью с московским "Динамо" в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на стадионе "Нижний Новгород" 12 апреля, завершилась со счётом 1:1.

Подопечные Сергея Юрана провели уверенный второй тайм и сумели первыми открыть счёт. На 60-й минуте отличился полузащитник Александр Трошечкин, точно пробив после розыгрыша. Этот гол стал логичным продолжением активности нижегородцев после перерыва.

Однако сохранить преимущество до финального свистка хозяевам не удалось. Уже на 71-й минуте гости сравняли счёт — мяч в ворота "Пари НН" забил Ярослав Гладышев.

Развязка встречи получилась драматичной. В седьмой компенсированной минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в пользу нижегородской команды — за игру рукой одного из защитников "Динамо". К "точке" подошёл Тьяго Весино, но его удар пришёлся в штангу. Попытку добить мяч отразил голкипер москвичей Андрей Лунев, тем самым лишив "Пари НН" заслуженной победы.

Во втором тайме произошёл и неприятный эпизод. На 55-й минуте после столкновения с Александром Трошечкиным травму получил нападающий "Динамо" Артур Гомес. Он не смог продолжить игру и был унесён с поля на носилках. Именно вышедший вместо него Гладышев впоследствии сравнял счёт.

Несмотря на упущенную победу, "Пари Нижний Новгород" прервал серию из четырёх поражений подряд и сумел набрать важное очко в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас команда располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 20 очками.

Следующий матч (0+) нижегородцы проведут 19 апреля на выезде против московского "Локомотива".

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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