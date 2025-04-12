Мелик-Гусейнов развеял слухи об изменениях в тренерском штабе "Пари НН" Спорт

Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов выступил с очередным опровержением информации о возможной отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко и его штаба.

По словам руководителя, в клубе не обсуждаются кадровые перестановки, а тренерский коллектив продолжает работать в штатном режиме. Его заявление опубликовано в телеграм-канале клуба.

"Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идёт плановая работа, как на тренировках, так и в матчах", — подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что несмотря на непростую турнирную ситуацию, руководство сохраняет доверие к специалистам.

"Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал", — добавил генеральный директор.

Виктор Гончаренко возглавил "Нижний Новгород" в октябре 2024 года. Ранее в СМИ появились сообщения о его возможной отставке, однако официальные лица клуба их не подтвердили.

В минувшем матче 24-го тура Российской премьер-лиги нижегородцы сыграли вничью с московским "Динамо" — 1:1. Эта встреча позволила команде прервать серию из четырёх поражений подряд и набрать 20 очков, поднявшись на 13-е место в таблице.

Ранее кадровые перестановки произошли в нижегородском хоккейном клубе "Торпедо". Сначала убрали главного тренера Игоря Ларионова, потом и генерального менеджера Вадима Аверкина. На недавней пресс-конференции руководство ХК рассказало, когда у "Торпедо" появится новый тренер.