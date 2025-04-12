Детей с ожирением стало больше в Нижегородской области Общество

В 2024 году в Нижегородской области зафиксирован рост числа случаев ожирения среди детей.

По данным телеграм-канала "Бокал прессека", в 2022 году уровень заболеваемости ожирением среди несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет составлял 1366,8 случая на каждые 100 тысяч детей. Спустя два года этот показатель увеличился до 1648,7.

Несмотря на заметный рост, ситуация в регионе остаётся далекой от худших показателей по стране. Более тревожные данные зафиксированы в Оренбургской, Рязанской, Кировской областях, а также в Республике Карелия.

В то же время наилучшие показатели по здоровому питанию и профилактике ожирения среди детей демонстрируют регионы Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетия и Чечня.

Ранее сообщалось, что в 2024 году диагноз "ожирение" был подтвержден у 47 тысяч жителей Нижегородской области.