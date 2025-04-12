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Общество

Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде

12 апреля 2025 19:05  [84] Общество
Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде

В аптеках Нижнего Новгорода начинают действовать обновленные правила отпуска лекарств по рецептам. Изменения утверждены Министерством здравоохранения России, пишет телеграм-канал "Бокал прессека". 

Согласно новому порядку, увеличены сроки, в течение которых аптеки обязаны обслужить рецепты при отсутствии нужного препарата в наличии. Теперь, если лекарство отсутствует, рецепт должен быть обслужен в течение 10 рабочих дней после окончания его срока действия.

Для рецептов, отмеченных как срочные, установлен сокращенный срок – не более трех рабочих дней с момента завершения срока действия документа.

Если для обеспечения пациента необходима дополнительная закупка препарата, аптека обязана выдать лекарство не позднее 30 дней с даты обращения.

Если нужного лекарства в аптеке нет, рецепт возвращается клиенту с отметкой "принят на обслуживание" и указанием даты. О поступлении препарата пациента информируют в течение суток с помощью телефонного звонка или СМС.

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Теги:
лекарства Медицина и здоровье Минздрав
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