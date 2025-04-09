Снег вернётся в Нижний Новгород в конце апреля Общество

Фото: Кира Мишина

Холодная погода продержится в Нижнем Новгороде до конца недели. Согласно информации сервиса "Яндекс.Погода", в ближайшие выходные — 12 и 13 апреля — ожидается снег.

Ночью температура воздуха опустится до 0 градусов, а днём столбики термометров поднимутся лишь до +4. Несмотря на середину весны, осадки будут в виде снега.

Однако уже с начала следующей недели начнётся потепление. Самым тёплым днём месяца станет 15 апреля — синоптики прогнозируют до +17 градусов. Осадки в этот период маловероятны, исключение составит 19 апреля, когда возможен дождь.

А вот 24 и 25 апреля в регионе снова не исключен дождь со снегом. После этого в области установится весенняя погода: ожидаются ясные и солнечные дни.

На майские праздники синоптики не прогнозируют осадков.

Ранее синоптики прогнозировали, что сильного потепления до конца апреля не ожидается.