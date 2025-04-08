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Синоптик рассказала, когда в Нижний Новгород придет потепление

09 апреля 2025 13:35  [3] Общество
Синоптик рассказала, когда ждать потепления в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Потепление может прийти в Нижний Новгород на следующей неделе, сообщила НИА "Нижний Новгород" начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 9 апреля.

"С начала следующей недели температура уйдет в плюсовые значения", - сказала эксперт, не став вдаваться в подробности.

Напомним, Нижний Новгород засыпает снегом с воскресенья, 6 апреля. В мэрии отмечали, что 8 января ожидалось выпадение 40% нормы месячных осадков. По данным синоптиков, холодная погода продержится до конца недели.

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Теги:
весна Погода Прогноз
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