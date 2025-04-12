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Общество

Нижегородцы жалуются на плохую работу подрядчиков по замене лифтов

13 апреля 2025 12:20  [53] Общество
Нижегородцы жалуются на плохую работу подрядчиков по замене лифтов

Нижегородцы в соцсетях пожаловались на плохую работу подрядчиков по замене лифтов в многоквартирных домах.

Так, Алексей М. рассказал о ситуации, сложившейся в доме № 2 по улице Культуры в Нижнем Новгороде.

По его данным, срок сдачи был установлен 31 марта 2025 года, на сегодняшний день работы не выполнены.

"Территорию около подъезда превратили в свалку, лифт не работает, подрядчика нет на объекте. Процесс организации и проведения работ на низшем уровне", - считает нижегородец.

Аналогичные сообщения поступили ранее от жителей улицы Тимирязева областного центра, и из Кстова с улицы Рачкова: везде сорваны сроки по ремонту лифтового оборудования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется выполнить замену лифтов в двух домах до 25 апреля.

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Теги:
Жалобы лифты
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