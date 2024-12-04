Число жалоб на работу новых лифтов снизилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова прошло в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба Гордумы, в мероприятии также принял участие спикер Думы Евгений Чинцов.

И.о.директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключевая рассказала о переводе систем горячего водоснабжения МКД с открытой на закрытую в целях повышения качества ГВС. Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые устанавливаются в подвалах домов, позволяют избежать образование ржавчины и неприятного запаха, а также обеспечивают поддержание стабильной нормативной температуры воды.

По плану в этом году ИТП установят в 48 многоквартирных домах. На 31 объекте работы завершены, срок монтажа по оставшимся – 15 декабря. Члены комиссии положительно оценили первые результаты реализации программы, рассчитанной на три года.

Помимо этого, депутаты обсудили исполнение региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. По данным заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Андрея Ефремова, по плану текущего года в МКД на территории Нижнего Новгорода должно быть выполнено 504 вида строительно-монтажных работ на сумму около 5,5 млрд рублей. Сюда входит замена более 1 тысячи единиц лифтового оборудования в 360 домах, а также ремонт кровли 81 дома, фасадов 35 домов, внутридомовых инженерных систем 20 домов, а также подвальных помещений и фундаментов 2 домов.

На данный момент основную часть работ уже провели. Окончательный срок сдачи объектов - 20 декабря. Кроме того, 55 лифтов в 28 домах заменят в январе 2025 года. Подробный план по обновлению оборудования будет предоставлен в комиссии дополнительно.

Карим Ибрагимов отметил снижение количества жалоб нижегородцев на работу новых лифтов.

"Реакция на поступающие от жильцов замечания оперативная. Подрядчики более ответственно подходят к работе, не отступают от сроков", – сообщил депутат.

Ранее сообщалось, что количество безнадзорных животных в Нижнем Новгороде за 5 лет сократилось в 8 раз.