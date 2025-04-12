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Происшествия

Пожар унес жизнь мужчины на Бору

13 апреля 2025 12:55  [112] Происшествия
Пожар унес жизнь мужчины на Бору

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Борском районе произошел серьезный пожар в частном жилом доме на улице Студеная. Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы ранним утром 13 апреля.

Пламя охватило здание, полностью уничтожив крышу и имущество внутри на площади около 100 квадратных метров.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Ему было 57 лет.

Трое других человек — двое мужчин и одна женщина — получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В ликвидации пожара участвовали 14 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.

Причины трагедии выясняют дознаватели. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Ранее сообщалось, что три кошки и две собаки сгорели заживо на пожаре в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Борский г.о. МЧС Пожар
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