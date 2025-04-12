Пожар унес жизнь мужчины на Бору

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В Борском районе произошел серьезный пожар в частном жилом доме на улице Студеная. Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы ранним утром 13 апреля.
Пламя охватило здание, полностью уничтожив крышу и имущество внутри на площади около 100 квадратных метров.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Ему было 57 лет.
Трое других человек — двое мужчин и одна женщина — получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
В ликвидации пожара участвовали 14 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники.
Причины трагедии выясняют дознаватели. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Ранее сообщалось, что три кошки и две собаки сгорели заживо на пожаре в Нижнем Новгороде.
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