Палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области

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В Нижегородской области вновь зафиксированы случаи возгораний, вызванные поджогами сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Сразу в двух муниципальных округах огонь перекинулся на жилые и хозяйственные постройки, причинив серьезный ущерб.
В деревне Букалей Бутурлинского округа пал травы закончился масштабным пожаром. Огонь быстро распространился и охватил два жилых дома, а также девять хозпостроек.
Аналогичный инцидент произошёл в поселке Красный Яр Воскресенского округа. Здесь огонь с выгоревшей растительности уничтожил две бани и один сарай.
К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
По предварительным данным, причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение человека с огнем.
Ранее сообщалось, пожар в районе жилого комплекса "Окский берег" и деревни Кусаковка долго не могли ликвидировать.
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