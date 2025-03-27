Палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

В Нижегородской области вновь зафиксированы случаи возгораний, вызванные поджогами сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Сразу в двух муниципальных округах огонь перекинулся на жилые и хозяйственные постройки, причинив серьезный ущерб.

В деревне Букалей Бутурлинского округа пал травы закончился масштабным пожаром. Огонь быстро распространился и охватил два жилых дома, а также девять хозпостроек.

Аналогичный инцидент произошёл в поселке Красный Яр Воскресенского округа. Здесь огонь с выгоревшей растительности уничтожил две бани и один сарай.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

По предварительным данным, причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение человека с огнем.

Ранее сообщалось, пожар в районе жилого комплекса "Окский берег" и деревни Кусаковка долго не могли ликвидировать.