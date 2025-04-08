Неисправная электропроводка погубила мужчину в Пильнинском районе

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Неисправная проводка стала причиной пожара в Нижегородской области

Фото: МЧС по Нижегородской области

Неисправная электрика стала причиной пожара в деревне Языково Пильнинского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области. 

Отмечается, что площадь пожара составила 54 квадратных метра. 

В дальнейшем, при разборе завалов на пепелище обнаружили тело 61-летнего мужчины. 

Хозяйка дома рассказала пожарным, что в комнате, где произошло возгорание, электропроводка была в плохом техническом состоянии. По предварительным данным, это и стало причиной пожара. 

Ранее сообщалось, что палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области.

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Теги:
МЧС Пильнинский район Пожары
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