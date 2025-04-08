Неисправная электропроводка погубила мужчину в Пильнинском районе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Неисправная электрика стала причиной пожара в деревне Языково Пильнинского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.

Отмечается, что площадь пожара составила 54 квадратных метра.

В дальнейшем, при разборе завалов на пепелище обнаружили тело 61-летнего мужчины.

Хозяйка дома рассказала пожарным, что в комнате, где произошло возгорание, электропроводка была в плохом техническом состоянии. По предварительным данным, это и стало причиной пожара.

Ранее сообщалось, что палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области.