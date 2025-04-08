Неисправная электропроводка погубила мужчину в Пильнинском районе

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Неисправная электрика стала причиной пожара в деревне Языково Пильнинского муниципального округа. Об этом сообщили в МЧС по Нижегородской области.
Отмечается, что площадь пожара составила 54 квадратных метра.
В дальнейшем, при разборе завалов на пепелище обнаружили тело 61-летнего мужчины.
Хозяйка дома рассказала пожарным, что в комнате, где произошло возгорание, электропроводка была в плохом техническом состоянии. По предварительным данным, это и стало причиной пожара.
Ранее сообщалось, что палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области.
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