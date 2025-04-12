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Происшествия

Водитель маркетплейса в Нижегородской области украл товары на миллион рублей при увольнении

13 апреля 2025 16:32  [92] Происшествия
Водитель маркетплейса в Нижегородской области украл товары на миллион рублей при увольнении

В полицию Нижнего Новгорода поступило заявление от начальника службы безопасности крупной торговой платформы о пропаже товарно-материальных ценностей.

По его словам, во время инвентаризации, охватывающей период с февраля по март, в сортировочном центре выявили недостачу 687 единиц возвратного товара. Общая сумма ущерба составила 1 103 325 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статье 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу в крупном размере.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 37-летнего жителя Павлова. Мужчина ранее не имел судимостей и на момент совершения преступления работал водителем в компании-маркетплейсе.

Задержанный признал свою вину. Он пояснил, что, увольняясь, во время последнего рейса решил не возвращать часть товара, предназначенного для сортировочного центра в посёлке Кудьма. Вместо этого он планировал продать продукцию.

Полицейские изъяли автомобиль, в кузове которого находилась большая часть похищенного имущества.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали похитителя цветов и дезодоранта в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кража МВД
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