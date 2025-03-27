Антоха МС стал новым хедлайнером Intervals вместо Глюкозы

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Рэпер Антоха МС выступит на Intervals Night Music Program (18+). Об этом организаторы фестиваля рассказали на пресс-конференции ТАСС.
В этом году в программе фестиваля появилась ночная вечеринка, которая пройдет во втором павильоне Нижегородской ярмарки 26 апреля.
Изначально выступить должна была певица Глюкоза. Но из-за жалоб некоторых посетителей, припомнивших певице ее прошлогоднее скандальное выступление в Красноярске, появились слухи об отмене ее концерта.
Напомним, фестиваль INTERVALS (0+) пройдет в Нижнем Новгороде с 27 по 27 апреля.
Мультимедийная выставка включит в себя 17 локаций в обеих частях города, где будут представлены работы 20 художников со всего мира. Посетителей ожидает выставочная, музыкальная и образовательная программа.
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