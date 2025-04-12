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Экономика

Инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске

14 апреля 2025 08:00  [99] Экономика

Фото: torgi.gov.ru

Первый аукцион на заключение договора комплексного развития территории (КРТ) под жилую застройку в Дзержинске Нижегородской области завершился безрезультатно. Информация об этом размещена на официальной платформе торгов.

Проект касался участка, ограниченного проспектом Дзержинского и улицами Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой.

Аукцион был объявлен 10 марта, а проведение торгов было запланировано на 18 апреля 2025 года. Прием заявок от заинтересованных инвесторов завершился 11 апреля.

Однако, как следует из документации лота, за весь период подачи не поступило ни одной заявки. Таким образом, торги признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что новый жилой комплекс у Борского моста в Нижнем Новгороде могут построить по проекту КРТ.

Напомним также, что проект застройки по КРТ в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки (1 очередь. МКД 4.1) в Нижнем Новгороде прошел экспертизу.

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Теги:
инвестиционные проекты КРТ
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